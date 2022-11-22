تونس تظفر بنقطة بعد تعادل سلبي مثير مع الدنمارك

مباراة مثيرة دون أهداف على استاد المدينة التعليمية

حسم التعادل السلبي مباراة الجولة الأولى في المجموعة الرابعة بين الدنمارك وتونس على استاد المدينة التعليمية من كأس العالم قطر 2022، وذلك رغم أن اللقاء جاء مثيرًا للغاية وتضمن العديد من الفرص للطرفين.

لعبت تونس شوطًا أول رائعًا من حيث التنظيم الدفاعي والمبادرة الهجومية والتماسك والتنظيم في كامل أرجاء الملعب، لم ينقص هذا المستوى الممتاز إلا أن يُتوج بهدف التقدم وهو ما لم يحدث حيث ضاعت كل الفرص وأبرزها انفراد عصام الجبالي في الدقيقة الـ42 والذي تفوق به الحارس كاسبر شمايكل، فيما ألغى الحكم هدفًا لنفس اللاعب في منتصف الشوط تقريبًا بسبب التسلل.

الدنمارك كانت الطرف الأفضل في الشوط الثاني، إذ بدأت تمتلك زمام المبادرة وتُهاجم المرمى التونسي بشراسة، فيما اعتمد التوانسة على التنظيم الدفاعي ومحاولة المباغتة بالهجمات المرتدة السريعة.

وسنحت للفريقان فرصًا جيدة جدًا خاصة الدنمارك لكن تألق حارس المرمى أيمن دحمان حال دون دخول الكرة إلى مرماه، خاصة بتصديه لتسديدة كريستيان إيريكسن المتقنة، فيما وقف سوء القرارات أحيانًا والتمريرات قبل الأخيرة أحيانًا أخرى حائلًا أمام اكتساب الهجمات المرتدة التونسية الخطورة المطلوبة.

كريستيان إريكسن يتقدّم في وسط الملعب ويطلق كرة صاروخية على المرمى التونسي لكن الحارس دحمان يتألق في التصدي 🇹🇳



📦 اشترك الآن 👇



🔗 https://t.co/DjYUE8XTDz

📱 https://t.co/alkogGLi5u#كأس_العالم_قطر_2022 | #تونس_الدنمارك pic.twitter.com/t23YazVYXH — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2022

الحكم أقلق نسور قرطاج كثيرًا حين عاد إلى تقنية الفيديو في اللحظات الأخيرة من المباراة لمراجعة لمسة يد وإمكانية احتساب ركلة جزاء لصالح الدنمارك لكنه عاد وقرر عدم احتساب شيء لينتهي اللقاء المثير بالتعادل السلبي.

التعادل منح تونس والدنمارك نقطة واحدة في المجموعة الرابعة، والتي تضم معهما فرنسا وأستراليا.

حامل اللقب سيُواجه أستراليا مساء اليوم على استاد الجنوب، فيما ستلعب تونس أمام أستراليا في الجولة الثانية وختام دور المجموعات ضد فرنسا.