فرصة أمام فرصة - المساكني يهدر والسنغال يرد

مواجهة لن تقبل القسمة على 2

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يواجه منتخب تونس نظيره السنغالي مساء اليوم الأحد، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

يوسف المساكني أهدر كرة رأسية خطيرة في الدقيقة 22 من زمن المباراة، بعد عرضية رائعة من ركنية لعبها وهبي الخزري.

وأهدر منتخب السنغال فرصة في الدقيقة 25 عن طريق يوسف سبالي، بعد اختراق الجبهة اليمنى للمنتخب التونسي، ليسدد الكرة جاءت في العارضة.

ويسعى منتخب تونس للوصول إلى المباراة النهائية، بعد وصوله آخر مرة عام 2004، في البطولة التي حصل عليها.