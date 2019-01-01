عين على الحكم - هل استحق تونس ركلة جزاء أمام السنغال؟

هل تعرض منتخب تونس للظلم؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تأهل منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على تونس بهدف دون رد، جاء في الوقت الإضافي الثاني

الحكم الإثيوبي تيسيما باملاك احتسب ركلة جزاء لمنتخب تونس، قبل اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

وبعد رجوع الحكم الإثيوبي إلى تقنية الـ"VAR"، قرر عدم احتساب ركلة الجزاء، واستكمال المباراة.

ولعب مدافع السنغال الكرة برأسه، ارتطمت في يد زميله داخل منطقة الجزاء، حيث اعتبر الحكم الإثيوبي المدافع السنغالي لا يقصد أن يلمس الكرة بيده.

وبذلك يصعد منتخب السنغال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، منتظرًا الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا.