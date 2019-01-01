لاعب السنغال لجيريس: سنكون حذرين أمام تونس لكننا تغيرنا كثيرًا

آلان جيريس يعرف من قبل أسود التيرانجا وهو ما يصعبها على الأخير

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شدد لامين جاساما؛ لاعب منتخب السنغال، على ضرورة الحذر أمام منتخب تونس، مشيرًا إلى أن هذا يرجع لقوة نسور قرطاج، ولا علاقة لقيام مدربهم الفرنسي آلان جيريس بقيادة أسود التيرانجا من قبل.

أسود التيرانجا تلاقي نسور قرطاج غدًا الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي البطولة القارية.

جاساما قال، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "مواجهة تونس لن تكون سهلة، هو منتخب قوي ولديه لاعبين مميزين، علينا أن نكون حذرين أمامهم، لكننا سنعمل على إرباكهم".

أليو سيسيه: تونس طريقتها معقدة لكننا نقترب من اللقب

وأضاف: "آلان جيريس؛ المدير الفني لتونس، قال أنه يعرف المنتخب السنغالي جيدًا، لكنه قد لا يعلم أننا تغيرنا في السنوات الماضية، وتطور أداؤنا بشكل كبير، لذلك هو قد يعرف اللاعبين، لكن الأداء في الملعب وضع آخر".

لاعب أسود التيرانجا اختتم: "نسعى لحفر أسمائنا في تاريخ السنغال لإسعاد شعبنا، نحن نعيش كأسرة واحدة، ونتمنى أن يتحقق هدفنا".

يذكر أن السنغال تأهلت إلى نصف النهائي بعد التغلب على بنين بهدف وحيد، بينما أقصت تونس منتخب مدغشقر بهزيمته بثلاثية نظيفة.