الخنيسي: سنرد على الانتقادات أمام غانا ومصر والمغرب دافع لنا

انتقادات كثيرة وجهت لتونس بسبب الأداء الباهت، وصعودها بشق الأنفس إلى دور الـ16

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اعتبر طه ياسين الخنيسي؛ لاعب منتخب تونس، وداع منتخبي مصر والمغرب لكأس أمم أفريقيا 2019 دافعًا كبيرًا لمنتخب بلاده للتأهل للدور المقبل وتمثيل العرب في البطولة بصورة جيدة، مؤكدًا على تعهد اللاعبين ببذل قصارى الجهد لإسعاد الجماهير.

نسور قرطاج يواجهون النجوم السوداء غدًا الإثنين، ضمن دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا مصر 2019، على استاد الإسماعيلية.

وقال الخنيسي، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "اجتمعنا نحن اللاعبون عقب مواجهة موريتانيا، للحديث عن تراجع الأداء وتعاهدنا على بذل قصارى جهدنا أمام غانا، والآن نحن جاهزون للرد على الانتقادات التي وجهت لنا، رغم صعوبة اللقاء".

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وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا للتأهل، وما حدث بخروج مصر والمغرب يعد دافعًا كبيرًا لنا للتركيز وخطف بطاقة الصعود".

يذكر أن تونس حصد ثلاث نقاط فقط من ثلاثة تعادلات بدور المجموعات بأداء باهت، لتتأهل إلى دور الـ16 كثاني المجموعة الخامسة.

أما غانا فكانت أول المجموعة السادسة رصيد خمس نقاط، جمعتها من فوز وحيد وتعادلين.