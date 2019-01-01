توموري يقترب من تجديد عقده مع تشيلسي

توموري يحظى بثقة لامبارد ويخطو خطوة للأمام مع تشيلسي

ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي قد قرر تجديد عقده مدافعه الشاب تورموري بعد المستوى الكبير الذي قدمه مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وكان تشيلسي قد اعتمد على لاعبيه الشباب بقرار من مدربه الإنجليزي فرانك لامبارد بعد عقوبة منعه من التعاقد لموسمي انتقالات متتاليين.

واعتمد لامبارد على أسماء الأكاديمية وأبرزها هؤلاء الذين أشرف على تدريبهم في ديربي كاونتي وهم توموري وميسون ماونت وتامي أبراهام.

وقدم الثلاثي مستويات مميزة خلال الفترة التي مرت من الموسم الحالي مما أدى إلى استدعائهم للمنتخب الإنجليزي من قبل المدرب جاريث ساوثجيت.

وبناء على ذلك، يريد تشيلسي إعطاء توموري عقدًا جديدًا طويل الأمد مع رفع راتبه من أجل الحفاظ عليه كلاعب في صفوف البلوز خلال السنوات المقبلة.

وذكرت صحيفة تيليجراف أن الاتفاق قد تم وأن تشيلسي بات قاب قوسين أو أدنى من إعلان تجديد عقد مدافعه صاحب الـ 21 عامًا بشكل رسمي.

سيميوني وأنشيلوتي وأبرز من قد يفقد منصبه حال توديع الأبطال

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع حتى الآن على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف كل من ليفربول وليستر سيتي ومانشستر سيتي.