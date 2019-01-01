توخيل يوضح موقف نيمار من المشاركة ومستقبل رابيو

توماس توخيل يؤكد أن نيمار لا يزال يعاني من التعب وقد لا يشارك في المواجهة المقبلة لفريق باريس سان جيرمان.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على صعوبة موقفه في الوقت الحالي بسبب كثرة الإصابات في النادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الخاص بمواجهة فريقه ضد أميان بالدوري الفرنسي، وأكد خلالها أنه قد يفقد عدد كبير من نجومه في تلك المباراة.

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وقال توخيل: "كيمبيبي لا يزال مصابًا، وأنتظر الأطباء فلقد كان في المستشفى صباح اليوم، وحالته تتحسن لكن ليس بالشكل الكافي من أجل أن يشارك في المباراة".

وأضاف: "بوفون أيضًا غير متاح للمواجهة، ولا يزال ريمان وخيسي مصابان، ومبابي لا يزال يعاني منذ مباراة الأربعاء الماضي ونيمار كان متعبًا للغاية بالأمس علينا أن ننتظر لنرى كيف سيشعر قبل اللقاء".

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وأكمل: "الجميع يشعر بالحزن بعد الخسارة أمام جانوجون، علينا الآن أن نظهر قدرتنا على رد الفعل، ومن الجيد أننا سنلعب لقاء جديد لننسى تلك الهزيمة".

واختتم بالحديث عن وضع رابيو وقال: "من الصعب للغاية أن يعود لمركزه في يناير، إذا أكد استمراره معنا أنا منفتح لأي شيء، لكن ذلك يعتمد على العديد من الأمور، هو يتدرب بشكل جيد، لكن الأمور بينه وبين النادي معقدة لذلك يجب أن ننتظر".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة أكدت أن اللاعب قد أنهى اتفاقه مع فريق برشلونة ولن يستمر مع باريس سان جيرمان لما هو أبعد من الصيف الجاري.