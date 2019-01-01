توخيل مصر على ضم فايجل من بروسيا دورتموند

توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان مصر على ضم اللاعب جوليان فايجل من صفوف بروسيا دورتموند.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن فريق باريس سان جيرمان لا يزال مهتمًا بالحصول على خدمات اللاعب جوليان فايجل من صفوف بروسيا دورتموند الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" التي أكدت أن المدير الفني للفريق الباريسي توماس توخيل لا يزال يسعى لتأمين خدمات اللاعب في صفوف فريقه.

وذكرت الصحيفة أن فايجل نفسه لا يمانع فكرة الخروج من صفوف بروسيا دورتموند في المستقبل القريب، وإعادة العمل مع مديره الفني السابق.

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ويعاني فايجل في صفوف بروسيا دورتموند من قلة المشاركات تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق لوسيان فافر الذي لا يعتمد عليه بشكل أساسي.

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ويرفض فريق بروسيا دورتموند بشكل كامل التخلي عن خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم تكرار طلب باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن فايجل كان قد شارك في تسع مباريات مع دورتموند هذا الموسم فقط بواقع 659 دقيقة في كل البطولات.