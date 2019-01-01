توليسو: كوتينيو سيصنع الفارق في بايرن ميونيخ

توليسو يبدي تفاؤله بكوتينيو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال النجم الفرنسي كورينتين توليسو متوسط ميدان بايرن ميونيخ إن البرازيلي فيليبي كوتينيو قادر على صناعة الفارق وإعطاء الإضافة وترك البصمة الواضحة مع الفريق البافاري.

وانتقل النجم الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو من برشلونة إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة في موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من برشلونة.

ولم تكن رحلة كوتينيو إلى برشلونة موفقة، لذا كان في حاجة إلى خطوة جديدة يعيد من خلالها اكتشاف نفسه من جديد، وجاءت نصيحة كلوب بأن تكون هذه الخطوة بالانتقال إلى الفريق البافاري.

وبانضمامه إلى بايرن ميونيخ ومشاركته مع الفريق، أبدى توليسو ثقته فيما سيقدمه النجم البرازيلي مع الفريق البافاري خلال الموسم الحالي على المستويين المحلي والأوروبي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 8, 2019

وقال توليسو: "كوتينيو لاعب كبير ونجح في تقديم عمل رائع في كل الأندية التي لعب لها وخاصة ما قدمه مع ليفربول، الجميع يعرف قيمته جيدًا هنا"

وأضاف: "في برشلونة عاش كوتينيو فترة صعبة ولكنه كان يظهر بشكل مميز كلما لعب، لا أعتقد أن هذه الحقبة ستمحو قيمته أو تجعل البعض يقلل منها"

وتابع: "جميعنا نثق في قدرة كوتينيو على ترك بصمة واضحة مع بايرن ميونيخ، والجميع هنا سعداء بانضمامه سواء اللاعبين أو الجماهير أو الإدارة والمدرب"

كلوب: نصحت كوتينيو بالانضمام إلى بايرن ميونيخ

يذكر أن كوتينيو قد انتقل إلى برشلونة قادمًا من ليفربول في صفقة قياسية قدرت بحوالي 165 مليون يورو بالإضافات، وذلك في شتاء العام 2018.