توليسو: الإصابة جعلتني أنضج من الناحية العقلية

توليسو يعود للظهور من جديد مع منتخب بلاده بعد إصابته بالرباط الصليبي العام الماضي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد كورينتين توليسو، لاعب بايرن ميونيخ الألماني والمنتخب الفرنسي، على أن إصابته في الركبة العام الماضي، جعلته ينضج في الناحية الفكرية أكثر.

وتعرض توليسو إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي مع الفريق البافاري في سبتمبر من العام الماضي.

وعاد الفرنسي الدولي، إلى المشاركة من جديد هذه الفترة مع ناديه، ولعب خلالها مباراتين في بطولة الدوري، قبل أن ينضم إلى قائمة الديوك من جديد.

وقال توليسو في تصريحات صحفية: "الإصابة جعلتني أتحسن من الناحية العقلية، كنت أعلم أنه يجب العمل بجهد للعودة إلى أفضل المستويات".

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وواصل: "اليوم تمكنت من العودة إلى المنتخب الفرنسي، والآن أريد إثبات نفسي من جديد مع بايرن ميونيخ".

وشارك صاحب الـ 25 عاماً، في فوز منتخب بلاده على ألبانيا مساء السبت الماضي، بأربعة أهداف لهدف في التصفيات المؤهلة إلى اليورو القادم.