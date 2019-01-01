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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

توقف مفاوضات تجديد عقد ألبا

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ما سبب تعثر مفاوضات تجديد عقد جوردي ألبا في برشلونة؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

فشلت محاولات نادي برشلونة الأولى لتمديد عقد المدافع جوردي ألبا والذي ينتهي في 2020.

ألبا أكد رغبته الاستمرار في صفوف برشلونة وحلمه بالاعتزال في كتالونيا.

وقالت إذاعة "كتالونيا" إن أول محاولات من إدارة برشلونة لتمديد عقد ألبا باءت بالفشل، إذ حاولت الإدارة منحه ذات الراتب الموجود في عقده منذ 2015.

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وأوضحت أنّ اللاعب طلب زيادة في راتبه نظرًا للمجهود الكبير الذي يقدمه مؤخرًا وهو ما لم يتحقق.

ورفض ألبا تمديد عقده بهذه الطريقة دون الحصول على أي مقابل إضافي، ولكن المفاوضات لن تنتهي.

الإذاعة أكدت أنّ برشلونة يضع تمديد عقد ألبا أولوية قصوى خلال الفترة الحالية.

ألبا سجل هدفين وصنع 11 أخرى خلال الموسم الجاري بجميع المسابقات رفقة النادي الكتالوني.

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