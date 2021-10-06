توقف سلسلة اللاهزيمة وانتهاء أسطورة "سان سيرو".. أرقام سلبية لإيطاليا أمام إسبانيا

خسارة إيطاليا أمام إسبانيا سجلت أرقامًا سلبية عديدة لـ"الأتزوري".

انهار حلم منتخب إيطاليا في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد خسارة مُحبطة أمام منتخب إيطاليا بهدفين مقابل هدف في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت على ملعب "سان سيرو".

منتخب إيطاليا، بطل أمم أوروبا "يورو 2020" كان يمني النفس بأن يتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، ومحاولة الظفر باللقب.

الخسارة أمام منتخب إسبانيا لم تُفقد "الأتزوري" فقط فرصة لعب نهائي دوري الأمم الأوروبية، لكنها أيضًا سجلت عددًا من الأرقام السلبية التاريخية لمنتخب إيطاليا.

ونستعرض معكم في "جول" أبرز الأرقام السلبية بعد خسارة إيطاليا من إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

توقف سلسلة اللاهزيمة

منتخب إيطاليا فقد فرصة تمديد رقمه التاريخي بعدم الخسارة في 37 مباراة متتالية في كافة المنافسات.

وتعود آخر خسارة لمنتخب إيطاليا قبل مباراة الأربعاء إلى يوم 10 سبتمبر 2018، عندما سقط أمام البرتغال بهدف دون رد، في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

ومنذ ذلك التاريخ لم يخسر منتخب إيطاليا في 37 مباراة متتالية، فاز خلالها في 28 مباراة وتعادل في تسع مباريات.

ويعد منتخب إيطاليا هو صاحب أطول سلسلة عدم هزيمة على الإطلاق لمنتخب وطني كبير.

37 – Italy have ended an unbeaten streak of 37 consecutive games: the longest such run ever for a major National team in general. Braking.#ItalySpain pic.twitter.com/E10vl1sg1I — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 6, 2021

هشاشة دفاعية

منتخب إيطاليا، ومنذ تولى روبرتو مانشيني مهمة القيادة الفنية له في مايو 2018 لم يتلق أكثر من هدف في أية مباراة سوى مرة واحدة قبل مباراة إسبانيا.

وكانت الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 3-1 وديًا في يونيو 2018 هي أكثر مباراة شهدت استقبال منتخب إيطاليا لأهداف تحت قيادة مانشيني.

وجاءت مباراة إسبانيا لتكون الثانية التي يتلقى فيها منتخب إيطاليا هدفين تحت قيادة مانشيني.

انتهاء أسطورة "سان سيرو"

الخسارة أمام إسبانيا هي أول هزيمة تنافسية لمنتخب إيطاليا في ميلانو منذ عام 1925.

ورغم عدم الخسارة على ملعب "سان سيرو" لحوالي 96 عامًا، إلا أن الملعب لم يكن لطيفًا مع منتخب إيطاليا في السنوات الأخيرة.

آخر انتصار لمنتخب إيطاليا على ملعب "سان سيرو" يعود إلى تسع سنوات، تحديدًا في أكتوبر 2012 ضد الدنمارك.

ومنذ ذلك الحين تعادل منتخب إيطاليا في خمس مباريات على ملعب "سان سيرو" قبل خسارة الأربعاء أمام إسبانيا.

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