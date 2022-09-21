توقع فشله في ليفربول .. نجم آرسنال السابق: تشيلسي جعلني أشكك في صلاح!

نجم آرسنال السابق تواصل مع ماجواير للاعتذار له

كشف لاعب آرسنال السابق بول ميرسون، أنه قد تواصل مع هاري ماجواير للاعتذار بعد أن وصف قرار مانشستر يونايتد بدفع 80 مليون جنيه استرليني من أجل ضمه بـ "السخيف".

وكان ميرسون قد انتقد عدة تعاقدات أخرى مثل ضم مانشستر سيتي لكيفين دي بروينه وعودة محمد صلاح إلى الدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول.

لكنه يرى أن كل محلل ربما يصيب أو يخطأ وبالتالي فلا توجد مشكلة في أن يعتذر عما قاله في السابق بعد أن تتغير وجهة نظره.

ماذا قال عن هاري ماجواير؟

قال ميرسون لصحيفة "التليجراف": "لا أريد أن أكون محقًا في ذلك (انتقاده السابق لماجواير) أفضل أن أكون مخطئًا".

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وواصل: "أريد أن تفوز إنجلترا بكأس العالم وأن يسجل هاري ماجواير هدف الفوز، كان مجرد رأي، اتصلت ببرندان رودجرز وقلت: هل يمكنك الحصول على رقم هاري ماجواير لي؟".

وتابع: "كنت بحاجة للاتصال به وقلت له: أنا لا أتفق مع إنفاق 80 مليون جنيه استرليني ولكن ما كان يجب أن أقول ذلك وأنا آسف".

ماذا عن دي بروينه وصلاح؟

في السابق كان قد وصف ميرسون ضم مانشستر سيتي لكيفين دي بروينه بـ "المزحة" بعد إنفاق 55 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات البلجيكي، كما لم يقتنع بتعاقد ليفربول مع محمد صلاح.

وعن ذلك أضاف: "لا يزال الناس يتحدثون عن ذلك حتى بعد أن تحدثت 50 مرة عن مدى روعة كيفين دي بروينه".

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وأردف: "قلت فقط ما رأيته، رأيت محمد صلاح أيضًا في تشيلسي. لم يكونوا مناسبين، لقد عادوا وأصبحوا من أفضل اللاعبين في العالم، إنه المكان المناسب في الوقت المناسب".

واختتم: "أنا لا أحب عندما يقول الناس إنه جاهل، أطرده، ليس لديه عقل. لدي معرفة جيدة بكرة القدم حتى لو أخطأت في بعض الأحيان".