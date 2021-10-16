توقعات غريبة لضيوف "الحصاد الرياضي" لمباراتي الهلال والنصر في دوري الأبطال

النصر والهلال يخوضان التحدي الآسيوي مساء اليوم الأحد

يخوض الهلال والنصر مساء اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض تحدي دوري أبطال آسيا، إذ يلتقيان برسبوليس الإيراني والوحدة الإماراتي في ربع نهائي البطولة على الترتيب.

ضيوف برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية السعودية توقعوا نتائج المباراتين، وقد جاءت بعض التوقعات غريبة، إذ تضمنت انتصارات كبيرة جدًا للفريقين وأحدها كان بانتصار برسبوليس على الهلال.

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وفيما يلي توقعات النقاد الرياضيين لمباراتي الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا مساء اليوم:

سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر توقع فوز الهلال 5-0 وانتصار العالمي على الوحدة بهدفين نظيفين.

الناقد الرياضي محمد الذايدي توقع سيناريو عكسي، بفوز الهلال 2-0 وانتصار النصر 5-0.

الناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز توقع انتصارًا صعبًا للهلال بنتيجة 2-1، وسهلًا للنصر بنتيجة 5-1.

الناقد الرياضي مبارك الشهري توقع الصدمة .. خروج الهلال بخسارته 2-1، وتوقع فوز النصر 3-1 ومروره لنصف النهائي.

يُشار إلى أن الهلال سيلعب أمام برسبوليس على ملعب الملز بالرياض، فيما سيلتقي النصر مع الوحدة على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية.