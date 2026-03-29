توعك لوسيسكو، مدرب منتخب رومانيا: "غضبت بسبب الهزيمة أمام تركيا"

في الأشهر الأخيرة، دخل مدرب المنتخب الروماني ميرسيا لوسيسكو المستشفى عدة مرات بسبب مرض أخفاه خوفاً من أن يصرف الانتباه عن الهدف الأول لمنتخب بلاده، وهو التأهل إلى كأس العالم.





لكن للأسف، خسرت رومانيا يوم الخميس الماضي بنتيجة 1-0 أمام تركيا وخرجت من الدور نصف النهائي من التصفيات، بسبب هدف كاديوغلو. وبالتالي، سيتعين على فريق لوسيسكو خوض مباراة ودية يوم الثلاثاء ضد الخاسر في الدور نصف النهائي الآخر، سلوفاكيا (3-4 ضد كوسوفو).





وأثناء قيادته للتدريب صباح اليوم، تعرض المدرب لنوبة صحية جديدة وتم نقله إلى المستشفى. وسرعان ما طمأنت وسائل الإعلام الرومانية الجميع بالقول إن حالته "مستقرة". وفي فترة ما بعد الظهر، حرص لوسيسكو على إبداء رأيه من خلال تصريحات أدلى بها لـ "Golazo":





«لم أعد أستطيع التنفس وفقدت الوعي. أنا بخير الآن. غضبت بعد مشاهدة أبرز لقطات المباراة ضد تركيا. ارتكبنا أخطاء لا تصدق كلفتنا التأهل».





في الوقت الحالي، لا يزال المدرب السابق لإنتر ميلان البالغ من العمر 80 عاماً قيد المراقبة في المستشفى.