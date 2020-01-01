توضيح من توتنهام حول شجار داير مع المشجعين

عقوبة صارمة في انتظار لاعب الفريق اللندني

أبدى إيريك داير لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، تقبله التام لأي عقوبة منتظرة له، بسبب ما بدر منه في مواجهة سبيرز مع نوريتش سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي.

توتنهام خرج من كأس الاتحاد بركلات الترجيح أمام الكناري، ليقوم بعدها داير بالصعود لمدرجات ملعب فريقه من أجل التشاجر مع بعض الجماهير.

الأمر وضع اللاعب في ورطة كبيرة، وسط توقعات بتلقيه عقوبة صارمة، بسبب السلوك غير اللائق منه تجاه جمهور توتنهام.

المزيد من الفرق

مصدر مسؤول داخل النادي الإنجليزي قال لصحيفة "ميرور" البريطانية:"كان يحاول مساعدة شقيقه باتريك، حيث شاهده في مشادة حادة مع مجموعة من المشجعين".

وأضاف:"داير لم يجد أي خيار أمامه سوى الصعود من أجل مساعدة شقيقه في هذه الورطة، ولكن هو يتفهم الموقف ويتقبل العقوبة مهما كانت".

فينيسيوس يوضح لماذا سبه بيكيه في الكلاسيكو

في ذكرى تأسيس ريال مدريد - كيف تحول الاحتفال بالمئوية إلى مأتم

ووفقاً لبعض التقارير فإن إدارة توتنهام تريد توجيه عقوبة داخلية لداير، ولكن هذا ما يرفضه المدرب جوزيه مورينيو رغم اعترافه بخطأ صاحب الـ26 سنة.

يذكر أن توتنهام يلعب غداً ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي، بمواجهة مؤثرة في سباق المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، حيث يحتل الفريق السابع بـ40 نقطة مقابل 45 لتشيلسي الرابع.