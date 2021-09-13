توصية طبية تُيعد العمري عن مباراة النصر وتراكتور، و3 خيارات لتعويضه

النصر يُعاني من أزمة دفاعية كبيرة

يتواجد النصر السعودي في العاصمة القطرية الدوحة حاليًا استعدادًا لمواجهة تراكتور سيزي الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم غدٍ الثلاثاء، وقد باتت حظوظ مدافعه عبد الإله العمري في اللحاق باللقاء شبه معدومة.

المدرب مانو مينيزيس كان يأمل في مشاركة المدافع السعودي في ظل الأزمة الدفاعية الكبيرة التي تضرب الفريق قبل اللقاء المرتقب، لكن الأمل في ذلك قل كثيرًا في الساعات الأخيرة.

لماذا لن يلحق العمري بمباراة النصر وتراكتور؟

العمري كان قد تعرض إلى إصابة في الركبة خلال مباراة المنتخب السعودي أمام عُمان في مسقط ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022، وقد أجرى اللاعب عدة فحوصات طبية على مدار الأسبوع الماضي لمتابعة حالته وإمكانية تواجده أمام تراكتور.

آخر خطوات النصر في هذا الملف كانت عرض الفحوصات الخاصة باللاعب وإصابته على عدد من الأطباء لبحث إمكانية خوضه مباراة الثلاثاء، لكن الرد جاء صادمًا.

الأطباء أوصوا جميعًا بعدم مشاركة صاحب الـ23 عامًا في المباراة الآسيوية، محذرين من أن تواجده في الملعب قد يُفاقم من إصابته ويُبعده طويلًا عن الملاعب، خاصة أن غضروف الركبة لديه متضرر وهو ما أسهم في انتفاخ الركبة.

ما هي خيارات مينيزيس لتعويض العمري في مباراة النصر وتراكتور؟

النصر يُعاني أزمة دفاعية كبيرة وقد زادت إصابة العمري الطين بلة، إذ يغيب عنه الثنائي علي لاجامي وعبد الله مادو للإيقاف، فيما يُعاني نايف الماس من إصابة تمنعه من خوض اللقاء.

النادي لم يُسجل مدافعه الجديد راميرو فونيس موري في قائمته لدوري أبطال آسيا، إذ لا تسمح لوائح البطولة سوى بقيد 4 لاعبين أجانب أحدهم من آسيا، وقد اختار المدرب البرازيلي كلًا من أندرسون تاليسكا وجلال الدين ماشاريبوف وفينسنت أبو بكر بجانب عبد الرزاق حمدالله الموقوف عن مباراة الغد.

صحيفة الرياضية أوضحت أن مينيزيس لم يُقرر بعد الطريقة المثلى لتعويض العمري، إذ يُفاضل بين الزج بأحد المدافعين الشباب أو الاعتماد على أحد لاعبي الوسط للتواجد بجانب محمد آل فتيل الذي سيخوض مباراته الأولى مع الفريق منذ انضمامه إليه هذا الصيف قادمًا من الأهلي.

وأضافت أن المدافع الشاب المرشح للعب هو منصور الشمري، فيما المفاضلة متواصلة بين لاعبي الوسط علي الحسن وعبد الله الخيبري إن قرر المدرب اللجوء للحل الآخر.

اقرأ أيضًا |

باقات الرياضة متوفرة الآن على شاهد VIP ، اختر باقتك وانطلق بشغفك لأبعد الحدود