تورينو: بيلوتي وصله عرض وأراد الرحيل خلال يناير

هل كان العرض القادم من وست هام؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد جانلوكا بيتراتشي المدير الرياضي لتورينو وصول عرض جيد من الناحية المالية لمهاجم الفريق أندريا بيلوتي خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

وارتبط اسم المهاجم الإيطالي بفريق وست هام الإنجليزي الباحث عن مهاجم يُعوض به الرحيل المتوقع لمهاجمه ماركو أرناوتوفيتش الراغب في قبول عرض مغرٍ ماليًا من الصين.

وحاول وست هام ضم أكثر من مهاجم من الدوري الإيطالي، سواء كريشتوف بيونتيك أو دوفان زاباتا أو بيلوتي، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

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وتحدث المدير الرياضي للتورو قبل مواجهة الإنتر قائلًا لسكاي سبورت "بيلوتي أراد الرحيل لفريق قدم عرضًا مهمًا من الجانب المالي، لكن الرئيس كايرو قرر الإبقاء عليه".

يُذكر أن عقد بيلوتي مع تورينو يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 100 مليون يورو لا يتم استخدامه سوى من الأندية خارج إيطاليا، لكن تراجع مستوى اللاعب هذا الموسم يجعل من الصعب جدًا أن يتقدم أحد الأندية لدفع مثل هذا المبلغ للحصول على توقيعه.