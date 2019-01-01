توريرا يطلب الرحيل عن أرسنال

الأوروجوياني غير راضي عن وضعه في لندن

أفادت تقارير إعلامية في إيطاليا أن لوكاس توريرا، متوسط ميدان أرسنال، يبحث عن سبيل لمغادرة النادي بعد تراجع دوره.

ووصل توريرا لأرسنال في الموسم الماضي، وقدم عاماً أولاً مميزاً، ولكن تراجع لمقاعد البدلاء في الموسم الجاري.

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وذكر مسؤول الانتقالات في صحيفة "لاجازيتا" نيكولو شيرا أن توريرا أبلغ ناديه عبر وكيل أعماله برغبته في مغادرة أرسنال بيناير.

وأوضح شيرا أن رؤول سانليهي، مسؤول الكرة بأرسنال، لا يوافق على بيع اللاعب، وسيجتمع معه ووكيله لإقناعه بالبقاء.

وتحدث التقرير أن أبرز المهتمين بخدمات الأوروجوياني هو نابولي الذي يراه البديل الأنسب للاعب البرازيلي ألان.

نادي آخر ارتبط بضم توريرا هو ميلان، والذي حاول الصيف الماضي التعاقد معه وفشل بسبب الوضع المادي للفريق.

ويحتل أرسنال الترتيب السادس برصيد 17 نقطة من 12 مرحلة في البريميرليج.