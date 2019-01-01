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الدوري الإنجليزي الممتاز

توريرا: آرسنال يستحق مركزًا مؤهلًا لدوري أبطال أوروبا

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توريرا يتحدث حول آرسنال والمنافسة مع أوناي إيمري في الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي وأهمية دوري أبطال أوروبا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث النجم الأوروجوياني لوكاس توريرا حول الوضع الحالي لفريق آرسنال، وكذلك العمل الذي يقدمه المدرب أوناي إيمري.

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وكان آرسنال قد خسر مركزه الخامس لصالح مانشستر يونايتد، وذلك بعد خسارته أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

وحول ذلك، أكد توريرا أن النتائج أحيانًا لا تعبر عن سير المباريات، وأحيانًا يكون بعضها ظالمًا مقارنة بالأداء الذي تم تقديمه.

وقال توريرا: "أعتقد أننا نسحق مركزًا مؤهلًا لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك قياسًا بما قدمناه على مدار الموسم"

 

وأضاف: "المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز أصعب من غيرها، نظرًا لأن هناك الكثير من الفرق التي تتنافس في مستويات عالية"

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يذكر أن آرسنال قد غاب عن دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الأخيرين، وها هو في طريقه للاستمرار في الغياب لموسم ثالث.

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