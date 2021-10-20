"تورتة النصر تحتاج إلى التجميد حتى بعد 2023"

تعليق ساخر من النصر بعد الهزيمة الآسيوية

سخر الإعلامي صالح الحناكي من التورتة التي تم إعدادها للاحتفال بفوز النصر على الهلال وتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد خسارة الأصفر من الأزرق.

الهلال حقق الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليتأهل إلى المباراة النهائية، ويودع البطولة القارية.

اللاعب الذي تسبب في مغادرة رئيس الهلال لباريس

الحناكي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للتورتة التي تم إعدادها للاحتفال بفوز النصر وتأهله إلى المباراة النهائية، ومكتوب عليها "ألف مبروك فوز النصر العالمي إلى نهائي كأس آسيا 2021".

وعلق صالح الحناكي على صورة التورتة ساخرًا: "اقترح تجميدها في الفريزر، وتعديل التاريخ إلى ما بعد 2023 م".

يأتي ذلك بعدما فشل النصر في حجز مكانًا في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بعدما احتل المركز السادس في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين 2020-2021.

وكانت فرصة النصر الوحيدة في الصعود إلى دوري أبطال آسيا الموسم القادم، كانت في تتويجه بالبطولة الحالية من البطولة القارية.