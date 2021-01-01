توخيل يوضح موقف المصابين من مباراة ريال مدريد ويكشف الفارق بين بوليسيتش وهازارد

أبرز ما جاء في مؤتمر توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي..

قال المدير الفني لنادي تشيلسي توماس توخيل إن فرصة لحاق أنطوني روديجير وماتيو كوفاتشيتش بمبارة ريال مدريد موجودة، مؤكدًا الفارق بين كريستيان بوليسيتش وإيدين هازارد.

وتحدث توخيل في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فولهام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ورغم أهمية المباراة إلا أن مواجهة ريال مدريد الأسبوع المقبل كانت أكثر استحواذًا على الحديث.

وبالحديث عن المباراة، جاء الحديث عن الفارق بين إيدين هازارد نجم ريال مدريد الحالي وتشيلسي سابقًا وبين الحاصل على رقمه والمنتظر منه أن يحذو حذوه مع البلوز الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

وحول ذلك قال توخيل: "حسنًا، لقد أخذ رقمه بالفعل، لذا عليه الآن التعايش مع المقارنات التي ستحدث بينها كونها أمر طبيعي في كرة القدم، أنا لا أحب المقارنات بشكل عام، ولكن إذا فعل الناس ذلك، فربما يفكرون في الأمر بأفضل طريقة ".

وأضاف: "بالنسبة لي أنا سعيد لأنه وصل في اللحظة الحاسمة من الموسم في أفضل حالاته وبكامل الثقة، ولديه دفعة معنوية جيدة وهذه هي النقطة الأساسية بالنسبة له والتي تدفعه دائمًا للأمام وتجعله ساعيًا نحو الأفضل".

وتابع: "إنه يشعر بالثقة في جسده والهدوء في ذهنه ويشعر بالحرية في الملعب، وعندما يشعر بهذا يمكن أن يكون رجلًا حاسمًا بالنسبة لنا، وهذا ما يثبته في الوقت الحالي وما نريده منه بالفعل".

وحول المصابين قال: " أنا متفائل بإمكانية لحاق روديجير بمباراة ريال مدريد، كوفاتشيتش تدرب معنا لكنه شعر بانزعاجات في نهاية التدريب، ولكن ننتظر معرفة موقفه من المباراة أمام فولهام".

الدوري الإنجليزي | تشيلسي يتعادل أمام وولفرهامبتون في أولى مباريات توخيل

يذكر أن أول مباراة لتوخيل في البريميرليج لم تكن موفقة كما أراد، حيث سقط تشيلسي في فخ التعادل السلبي دون أهداف أمام ضيفه وولفرهامبتون في مباراة استضافها ملعبه ستامفورد بريدج، قبل أن تأتي رحلة الصعود السريعة حتى وقتنا ذلك.