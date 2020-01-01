توخيل يوضح موقفه من رحيل كافاني عن باريس سان جيرمان

توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يؤكد على رغبته في استمرار إدينسون كافاني في صفوف الفريق الباريسي.

أكد المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على رغبته في استمرار اللاعب الأوروجوياني إدينسون كافاني مع فريقه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم، وأكد عبر تصريحاته أن أي شيء من الممكن أن يحدث خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال توخيل: "لا نريد أن نخسر أي لاعب هذا الشتاء، لكن ذلك من الممكن أن يحدث سيكون علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيقع".

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وأضاف: "ليوناردو أخبركم كل شيء في ذلك الصدد بالفعل هذه هي الحقيقة كاملة، لكن اليوم كافاني لاعب في باريس سان جيرمان ولا يمكن لأي شيء أن يغير ذلك بالوقت الحالي".

وأكمل: "هذا الموقف ليس بالسهل بالنسبة له أنا أتفهم ذلك بشكل كامل، لكنني سعيد للغاية أنه يحافظ على تفكيره في الطريق الصحيح".

وأنهى تصريحاته: "لدينا البديل الخاص بكافاني بالفعل وهو ممتاز لكن مع الإصابات لن يساعد ذلك الفريق كثيرًا".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد أعلن عن تلقيه طلب من كافاني بالرحيل وعرض من أتلتيكو مدريد لكنه لم يكن مناسبًا لطموحات الفريق الباريسي.





