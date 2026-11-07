"ليس ذنبه أو ذنبي" .. توخيل يوضح السبب وراء استبعاد بالمر من تشكيل إنجلترا

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وقف توماس توخيل بثبات خلف قراره باستبعاد كول بالمر من آخر قائمة لمنتخب إنجلترا، معترفًا بأنه لم يشعر حتى بالحاجة إلى التواصل مع صانع ألعاب تشيلسي قبل الإعلان عن القائمة. وعلى الرغم من عودة بالمر إلى جاهزيته ومستواه مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، أشار المدرب الألماني إلى غياب الانتظام في الجاهزية باعتباره السبب الرئيسي وراء هذا الاستبعاد اللافت.

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نجم تشيلسي خارج قائمة إنجلترا الأخيرة

تستعد إنجلترا لمواجهتين حاسمتين أمام كرواتيا وإسبانيا هذا الشهر، لكن بالمر يغيب بشكل لافت عن القائمة المكوّنة من 25 لاعبًا. وعلى الرغم من حصوله على جاهزية بدنية كاملة بنسبة 100 في المئة بعد سلسلة من المستويات القوية مع تشيلسي في موسم 2026-27، فإن لاعب الوسط تم تجاهله تمامًا.

وفي الوقت الذي بقي فيه بالمر في منزله، منح توخيل استدعاءات مفاجئة لكل من جوب بيلينجهام وجوش كينج. كما نال مورجان جيبس وايت مكانًا في القائمة، ما يسلّط الضوء على المنافسة الشرسة على الأدوار الهجومية ضمن التشكيلة الحالية.

وأثار هذا القرار الدهشة، خاصة أن توخيل أكد أنه أجرى محادثات مع دان بيرن ودين هندرسون وجوردان هندرسون بشأن استبعادهم. وعلى غرار بالمر، غاب هذا الثلاثي عن المعسكر السابق بسبب الإصابة، ومع ذلك لم يتلقَّ نجم تشيلسي أي اتصال من هذا النوع.

«هذه مجرد حقيقة»

وفي حديثه إلى talkSPORT، شرح توخيل أسبابه القاسية لعدم تواصله مع بالمر قبل الكشف عن القائمة. وأشار المدرب الألماني إلى أن سياسته في التواصل تقتصر بشكل صارم على اللاعبين الذين شاركوا مؤخرًا ضمن أجواء المنتخب الوطني.

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وقال توخيل: «لا، [لم أتحدث مع بالمر]. إذا تم استبعاد لاعبين، فإنني أتحدث مع اللاعبين الذين كانوا في المعسكر الأخير وأمنحهم السبب وراء عدم وجودهم في هذا المعسكر. كول لم يكن في المعسكر الأخير، وكان التواصل بيننا في المرة السابقة. ولأنه لم يكن في المعسكر الأخير، فلا يوجد أي تغيير».

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ثم تطرق المدرب بصراحة إلى سجل اللاعب البالغ 24 عامًا في التغيب عن مهام المنتخب. وأوضح أن ولاءه في الوقت الحالي يكون لأولئك الذين تألقوا خلال فترات التوقف الدولي الأخيرة.

وأضاف توخيل: «هو بشكل عام يغيب في مناسبات كثيرة جدًا مع إنجلترا. هذه مجرد حقيقة. ليس خطأه، لكنه أيضًا ليس خطئي ولا خطأنا. ولم يغب عن المعسكر الأخير فحسب، بل غاب عن معسكر ممتاز. لذا فقد فوّت الفرصة، والنتيجة هي أننا نلتزم بالمجموعة التي كانت ممتازة، وهذا هو الوضع».

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مسيرة دولية متعثّرة

تعثّر مسار بالمر مع إنجلترا بشكل كبير. فقد خاض ثلاث مباريات فقط خلال العامين الماضيين، وكانت آخر مشاركاته خلال الخسارة 1-0 أمام اليابان في مارس قبل أن يغيب تمامًا عن قائمة توخيل لكأس العالم.

ويبدو أن العودة إلى الصفوف مهمة بالغة الصعوبة. فقد سلّط المدرب الضوء على الأداء الاستثنائي لنجم ريال مدريد جود بيلينجهام باعتباره عقبة كبرى أمام مهاجم تشيلسي.

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واعترف توخيل: «الأمر صعب للغاية إذا استمرت المجموعة في الأداء بهذا الشكل. وفي مركزه يوجد بالطبع في الوقت الحالي جود بيلينجهام. جود بعيد كل البعد عن التخلي عن قميصه، وهو في حالة عالمية المستوى ولياقة عالمية المستوى إلى جانب هاري كين. لذا سيكون الأمر صعبًا للغاية».

طريق العودة إلى المنتخب الوطني

يتعين على بالمر الآن استغلال فترة التوقف الدولي للتركيز على مهامه مع ناديه في ستامفورد بريدج، مدركًا أن الأداء المحلي الخالي من الأخطاء واللياقة المستمرة وحدهما قادران على إجبار المدرب على ضمّه. ومع تألق مواهب مثل إيبيريتشي إيزي وجيبس وايت والأخوين بيلينجهام، باتت المنافسة على مركز صانع الألعاب أكثر شراسة من أي وقت مضى.

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وقد رسم مدرب المنتخب الوطني بوضوح طريق نجم تشيلسي نحو رد الاعتبار، مؤكدًا أن الفرصة لم تضع إلى الأبد.

واختتم توخيل: «لكن الباب مفتوح دائمًا، وهو بحاجة إلى الأداء بثبات، وبحاجة إلى أن يكون جاهزًا، وعندها ستتوفر له كل الفرص للعودة. لكن في غضون ذلك، هناك لاعبون يقدمون أداءً جيدًا في المعسكر ويتركون بصمتهم، وهذا هو المهم».