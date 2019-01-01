توخيل يكشف موقف مبابي وكافاني من المشاركة ضد نيس

أبدى رأيه في المستوى الحالي للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن آخر أنباء فريقه قبل مواجهة نيس بالدوري الفرنسي غداً الجمعة.

باريس يواجه العديد من المصاعب قبل هذه المباراة، أهمها على الإطلاق الإصابات التي ضربت الفريق بالفترة الأخيرة.

وقال توخيل عن الإصابات:"سنلعب بدون ثيلو كيهرير، إدريسا جاييه ونيمار، وكذلك بيرنات لن يلعب للإيقاف، باقي اللاعبين تواجدوا بالتدريبات".

حالة كيليان مبابي وإدينسون كافاني:"لست متأكداً من جاهزية مبابي للبدء غداً، سأتحدث معه في الصبح ونفس الأمر لكافاني".

أوزيل يكشف كواليس اعتزاله اللعب مع ألمانيا

ميسي: لم أفكر في ترك برشلونة ولا أحب الكلام عن نفسي

تجديد عقد كافاني:"من المبكر جداً الحديث عن هذه الأمور، بالطبع هو يتحدث مع إدارة النادي، ولا توجد لدي فكرة عن التفاصيل، لكني اعتمد عليه بنسبة 100%".

اللعب يوم الجمعة:"أمر غريب بعد العطلة الدولية ولا أفهمه، ولكن سأحاول تجهيز فريقي بأفضل صورة ممكنة".

مستوى إيكاردي:"جاء هنا وهو ليس جاهزاً 100%، أظهر جودته ومقدرته على اللعب حتى لو كان مصاباً".

يذكر أن باريس يحتل المركز الأول بجدول الدوري الفرنسي بـ21 نقطة، بفارق نقطتين عن نانت الثاني.