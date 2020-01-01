توخيل يكشف عن موقف نيمار والمصابين قبل قمة ليون

أبرز ما قاله المدرب الألماني في حواره مع الصحفيين

أكد المدير الفني لباريس سان جيرمان توماس توخيل، غياب النجم البرازيلي نيمار جونيور عن مواجهة الغد، التي ستجمع الفريق بمنافسه العنيد ليون في قمة مباريات الأسبوع الـ24 للدوري الفرنسي.

وقال المدرب الألماني في حديثه الروتيني مع الصحافيين "الغائبون؟ عبدو ديالو، كولين وخوان بيرنات، غابوا عن التدريبات الأخيرة، أيضًا ماركينيوس ونيمار عادا للتدريبات، لكن الوقت ما زال مبكرًا للدفع بهم، لذا لن يكونوا معنا في مباراة الغد".

في الوقت ذاته، أرجع سبب استبعاد الساحر البرازيلي من مباراة الغد، كإجراء احترازي قبل صدام بوروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، قائلاً "لا أود المخاطرة بنيمار قبل مواجهة بوروسيا دورتموند".

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وعن رأيه في موهوب ليون رايان شرقي، قال "لاعب موهوب ولديه المثير من الثقة، والمدرب يعطيه فرصته، وقد كان حاسمًا لليون، لكن لا نلعب ضده، بل نلعب ضد فريق وعلينا أن ندافع ونهاجم كفريق واحد".

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أضاف "نفس الأمر بالنسبة لهالاند، هو مهاجم قوي للغاية، لكن لا حاجة للحديث عنه، لأننا ما زال أمامنا الوقت لتحضير أنفسنا لمباراة دورتموند".

كما سُئل عن موعد عودة نيمار وتياجو سيلفا ونيمار، فأجاب "سوف يعودون أمام ديجون إذا سارت الأمور على ما يرام".

في نفس السياق، حث مهاجمه ماورو إيكاردي على استعادة مستواه وحاسته التهديفية كما كان وضعه في بداية مشواره مع أثرياء عاصمة النور، بقوله "آمل أن يستعيد إيكاردي ثقته مرة أخرى. خوان بيرنارت؟ إنه لم يتعاف، وربما سيكون من الصعب إعداده قبل مباراة دورتموند لضيق الوقت".

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة الدوري الفرنسي برصيد 58 نقطة، بفارق ثماني عن الوصيف مارسيليا.