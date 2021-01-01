توخيل يكشف سبب استبعاد زياش من مواجهة بيرنلي

توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي يكشف عن أسباب استبعاد المغربي حكيم زياش من قائمة مواجهة بيرنلي.

كشف توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي عن أسباب استبعاده للنجم المغربي حكيم زياش من قائمة لقاء فريقه اليوم أمام بيرنلي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توخيل قبل انطلاق المباراة بلحظات، وأكد خلالها أن زياش يعاني من حمل بدني زائد قد يعرضه للإصابة لو شارك.

وقال توخيل: "زياش عانى من حمل بدني زائد في الأسابيع الخمسة الأخيرة، لذلك مشاركته كانت تحمل مخاطرة تعرضه للإصابة لو لعب أكثر من 30 دقيقة".

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وأضاف: "لذلك قررنا أن نعطيه بعض الراحة الآن للخروج من منطقة الخطر، واتخذنا ذلك القرار منذ الأمس".

وأردف: "ماركوس ألونسو لم يلعب كثيرًا لكن هذا هو المكان المثالي له، وأردنا أن يلعب تلك المباراة بسبب قوته في الكرات الهوائية".

وأنهى كلماته: "كنا في حاجة لخدماته على مستوى الكرات الثابتة، أيضًا على المستوى الدفاعي فسيكون هناك الكثير من الكرات الطويلة".

جدير بالذكر أن زياش كان قد شارك في 11 مباراة رفقة تشيلسي حتى الآن في الدوري الإنجليزي وسجل هدفًا وحيدًا وصنع ثلاثة.