توخيل يشيد بثنائية مبابي ودي ماريا الجديدة

تفاهم كبير بين الفرنسي والأرجنتيني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، بالثنائية الناجحة التي نشأت بين نجميه كيليان مبابي وأنخيل دي ماريا في خط هجوم الفريق.

ويلعب الفرنسي والأرجنتيني معاً في خط الهجوم في ظل الإصابات لنيمار وإيدسون كافاني، وسجلا اللاعبان في الانتصار بخماسية على مونبلييه الأربعاء.

وقال توخيل بالمؤتمر الصحفي لمباراة نيمس: "دي ماريا يلعب كمهاجم ثاني مع كيليان وهو أمر مميز لأنه يملك الإمكانيات ويعجبني الأمر، خصوصاً بالنظر لقدرات مبابي على إنهاء الهجمات".

وأضاف: "الثنائي هذا الأفضل لتسجيل الأهداف، وليس لصناعتها، يملكان الجودة اللازمة والرغبة للتسجيل، بالإضافة للقدرة على الأداء تحت الضغط".

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ووصل مبابي هذا الموسم حتى الآن إلى 25 هدفًا و14 تمريرة حاسمة من 30 مباراة في كل المسابقات المحلية والأوروبية مع بي إس جي.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول الدوري الفرنسي بفارق 14 نقطة عن ليل الثاني ويملك مباراتين مؤجلتين بعد.

ويلعب بي إس جي مساء السبت مع ضيفه نيمس على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.