توخيل يشيد بالبداية المثالية لمشواره في باريس

بي إس جي يغرد منفرداً في الصدارة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، سعادته بالانتصار على حساب نانت وأشاد بالبداية المثالية لمشواره مع الفريق حتى الآن.

وفاز بي إس جي بهدف نظيف على نانت مساء السبت لينفرد بفارق 13 نقطة عن ليل بصدارة الترتيب ولا يزال يملك مباراتين مؤجلتين.

وقال توخيل للمراسلين بعد المباراة: "عندما تتابع النتائج ترى أن الأمرعلى وشك أن يكون مثالي، أنا سعيد للغاية". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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في فرنسا.. مبابي يهدي باريس سان جيرمان فوزًا هزيلًا بهدف نظيف على ضيفه نانت. 🇫🇷 pic.twitter.com/D5wzGIc6Ke — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 22, 2018

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وواصل: "يمكن رؤية تطور الفريق والشعور بالطاقة، الجميع منفتح للأفكار الجديدة، لم نكن سيئين أمام نانت أو متعبين".

وأكمل الألماني: "استحوذنا بنسبة 70 بالمائة ولمسنا الكرة 40 مرة في منطقة الخصم وسددنا 23 تسديدة، هذا مذهل".

واستمر: "لعبنا بجودة كثيرة ونضغط بشكل شرس، افتقدنا فقط اللمسة الحاسمة، برأيي كان بإمكاننا الفوز برباعية نظيفة، هناك تعب ولكن ذلك طبيعي، أهنيء فريقي".

وتتوقف لقاءات الدوري الفرنسي مع بدء موسم الأعياد وسيعود بي إس جي لأجواء اللقاءات في السادس من يناير بمسابقة الكأس.