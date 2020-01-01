توخيل يدافع عن نيمار عقب طرده أمام بوردو

نيمار إنسان..

دافع توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان ، عن طرد لاعبه نيمار دا سيلفا، خلال مواجهة بوردو، مساء أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الفرنسي .

نيمار تعرض للبطاقة الصفراء الثانية في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي انتهى بانتصار البي إس جي بنتيجة 4-3، بعد تدخله العنيف على ياسين عدلي، لاعب بوردو.

ودخل الدولي البرازيلي، في نقاش حاد مع حكم المباراة، قبل أن يصفق بسخرية خلال خروجه من الملعب.

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نيمار تعرض لالتحام قوي قبل هذا التصرف إلا أن الحكم لم يحتسب شيئًا، وهو ما جعل المدرب الألماني يدافع عن لاعبه.

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وقال توخيل، في تصريحات عقب اللقاء: "علينا أن نتحدث عن الوضع برمته، نيمار كان متوترًا وأبدى ردة فعل كتلك، لا يجب أن يتصرف على هذا النحو، ولكنه إنسان، كما أن لاعب بوردو لم يتحصل حتى على بطاقة صفراء".

ومن المقرر أن يغيب نيمار عن مباراة سان جيرمان أمام ديجون، السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وتطرق توخيل للحديث عن الانتصار على بوردو، موضحًا: "الفوز أهم شيء الآن؛ لأن هناك أشياء يجب تحسينها، وهذا واضح".

وتابع: "اللاعبون يفتقرون إلى الثقة قليلاً بعد هزيمة بوروسيا دورتموند، يبدو الأمر كذلك، يمكننا أن نرى صعوبة استعادة الروح والثقة بعديد الفرق في أوروبا، بعد الهزيمة".

من جانبه، شدد ماركينيوس، مدافع البي إس جي، على ضرورة تحسين الأداء الدفاعي لفريقه بعدما استقبل 7 أهداف في أخر مباراتين بالدوري الفرنسي.

وأفاد المدافع البرازيلي: "نحن أقوياء حقًا في الهجوم، لكننا من ناحية أخرى نستقبل الكثير من الأهداف".

وأتم: "كمدافعين، علينا حقًا التفكير فيما يمكننا فعله بشكل أفضل، في هذه المباراة كان علينا العمل على المستوى الجماعي".