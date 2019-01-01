توخيل يؤكد غياب إيكاردي ومبابي وكافاني عن مواجهة ليون

إصابات بالجملة في صفوف الفريق الفرنسي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن آخر أنباء فريقه، قبل مواجهة ليون بالجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

باريس نجح في اقتناص انتصاراً كبيراً على ريال مدريد الأربعاء الماضي 3/0، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

المدرب الألماني تحدث لوسائل الإعلام الفرنسي، ليؤكد غياب العديد من النجوم عن مباراة ليون.

وقال توخيل:"كيليان مبابي، ثيلو كيهرير، جوليان دراكسلر، إدينسون كافاني، كولين داجبا، ماورو إيكاردي، بابلو سارابيا جميعهم لن يكونوا معنا غداً".

وأضاف:"سارابيا تعرض لسوء حظ شديد جداً، تلقى ضربة في الدقائق الأخيرة من مباراة ريال مدريد، والدفع بإيكاردي الآن يبدو مجازفة كبيرة".

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وتابع:اللعب يوم الأربعاء ضد ريال وغداً أمام مارسيليا، ليس بهذه السهولة من الناحية البدنية والذهنية، بالتدريب المستمر سنصل لأعلى مستوى ممكن، وهذا ما أتوقعه من فريقي الآن".

يذكر أن باريس يلعب مواجهة الغد وهو في المركز الأول بجدول الدوري بـ12 نقطة، بفارق نقطتين عن رين صاحب المركز الثاني.