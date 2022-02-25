توخيل: هناك أشياء أهم من كرة القدم، وليفربول سيلعب دور المستضعف

أشاد مدرب تشيلسي، توماس توخيل، بقرار الاتحاد الأوروبي بنقل نهائي دوري الأبطال هذا الموسم من مدينة سان بطرسبرج الروسية، بسبب أزمة أوكرانيا.

تشيلسي هو حامل لقب النسخة الماضية لذات الأذنين، ومن الجرأة حديث توخيل هكذا بالنظر لعلاقة مالك البلوز، رامون أبراموفيتش، بحكومة بلاده روسيا.

ويستعد تشيلسي لخوض غمار نهائي كأس كاراباو أمام ليفربول، وفي المؤتمر الصحفي سُئل توخيل عن الأحداث الدائرة في أوكرانيا.

المدرب الألماني أجاب قائلًا "بالطبع نعم (للتغيير)، أعتقد أن هذا أسوأ سبب ممكن لتغيير الملعب، نشعر بالفزع حيال ما يحدث".

كما أضاف "يمكنا بالطبع أن نتفهم القرار تمامًا، هذه ليست أخبار جيدة ولكن كان يجب أن يحدث ذلك، هناك أشياء أهم من كرة القدم".

صيام رونالدو وركلات ميسي وخيبة الهلال .. أرقام مخجلة لأصحابها هذا الموسم

أما عن مواجهة ليفربول، قال "ربما هم المرشحون بنسبة 51% أو 55% بسبب شكلهم ونتائجهم في الآونة الأخيرة".

وواصل "لكننا نعلم أن ليفربول سيلعب مثل ليل بكامل مستواه، سيلعبون بدور المستضعف ولكن لن يأخذون ذلك كعيب".

وأتم "آخر ثلاث مباريات انتهت بالتعادل بيننا وبينهم، إنها مباراة صعبة، لكننا بشكل أو بآخر سنجد فائزًا في ويمبلي".

الجدير بالذكر أن ليفربول قلّص الفارق مع مانشستر سيتي إلى ثلاث نقاط بالدوري الإنجليزي، بينما خسر تشيلسي عمليًا فرصة المنافسة على اللقب.