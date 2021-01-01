توخيل: هذا نصف الطريق فقط ولم أكن قلقًا بعد الخلافات في غرفة خلع الملابس!

نتيجة ممتازة..

لم يخفِ توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه على بورتو، جنبًا إلى جنب مع استعادة الثقة داخل غرف خلع الملابس.

وتمكن تشيلسي من وضع قدمه الأولى في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على بورتو في الدراجاو بثنائية حملت توقيع ماسون ماونت وبن تشيلويل.

الفوز الهام أتى بعد أيام قليلة من انتكاسة السقوط أمام وست بروميتش بخماسية لهدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وما تبعها من خلافات في التدريبات وغرف خلع الملابس بين لاعبي البلوز.

توخيل استغل مباراة بورتو للتأكيد على أهمية الفوز، حيث قال "كنت متأكد تمامًا من أن اللاعبين سيردون جيدًا بعد هزيمة وست بروميتش".

كما أضاف "رأيت ردًا على الفور في غرفة الملابس وفي اليوم التالي، لم يكن هذا مصدر قلق كبير، كنا مستعدين للرد، الانتكاسات دائمًا ما تتواجد في الرياضة، التحدي هو عدم العودة للخلف".

"حققنا النتائج الممتازة كثيرًا معًا وخسرنا معًا ثم أظهرنا ردة الفعل بعد الخسارة معًا، وهذا يقربنا من بعضنا البعض ويزيد الثقة بيننا جميعًا."

وواصل المدرب الألماني "لقد كانت مباراة بورتو صعبة أمام فريق قوي حقًا، عانينا في بعض اللحظات وتقبلنا ذلك، فالظروف دائمًا ما تكون مختلفة في ربع النهائي".

وأتم "كانت الروح جيدة والنتيجة ممتازة، نحن سعداء للغاية بالعودة من الخارج بمثل هذه النتيجة، لكنها أيضًا مجرد نصف الطريق".

الجدير بالذكر أن تشيلسي إن أتمم تأهله إلى نصف النهائي سوف يلتقي بالفريق الفائز من مواجهة ليفربول وريال مدريد، والتي انتهت مباراة الذهاب فيها بفوز الملكي بثلاثية لهدف بإسبانيا.