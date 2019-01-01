توخيل: نيمار لن يحمل شارة القيادة لباريس سان جيرمان

مدرب باريس سان جيرمان ينفي منح شارة القيادة لنيما ردا سيلفا

فيسبوك تويتر محمد عماد

نفى توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان التقارير التي تحدثت عن إعطاء النجم البرازيلي نيمار شارة القيادة في الموسم المقبل.

وتحدث توماس توخيل لقناة "كانال بلس" بعد المباراة وقال: "لدينا بالفعل القائد والنائب، تياجو سيلفا هو القائد وماركينيوش نائبه ولن نغير شيء".

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كما أضاف المدرب الألماني: "نيمار قائد بمهاراته وإمكانياته التي يفيد بها الفريق، ليست بالضرورة أن يحمل الشارة، لا أعرف سبب الحديث عن هذه الأمور".

ويخوض توماس توخيل موسمه الأول كمدرب للفريق الباريسي، بعد قدومه من تدريب بوروسيا دورتموند في الموسم الماضي.

بينما توج نيمار مع باريس سان جيرمان بالدوري للمرة الثانية على التوالي في موسمه الثاني في قلعة حديقة الأمراء، بعد قدومه من برشلونة في صيف عام 2017 في صفقة قدرت بـ 222 مليون يورو، لتكون الأغلى في تاريخ كرة القدم حتى الآن.