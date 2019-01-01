توخيل: نيمار أثبت أنّه لاعب جماعي

تعرف على تصريحات توخيل عقب الفوز على جلطة سراي

أشاد توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بلفتة نيمار دا سيلفا ومنح إيدنسون كافاني فرصة تسديد ركلة الجزاء.

كافاني ونيمار سجلا في ليلة فوز سان جيرمان بخماسية نظيفة على جلطة سراي.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ما فعله نيمار بمنح كافاني ركلة الجزاء أمر رائع وتصرف يؤكد أنّه يمتلك قلبًا كبيرًا وهذا لا يفاجئني لأنّه يفعل ذلك كل يوم في التدريبات".

وتابع: "نيمار أكد أنّه لاعب جماعي يفكر في باقي العناصر كما أنّه في حالة بدنية جيدة للغاية وظهر بمستوى رائع أمام مونبيلييه وفي لقاء جلطة سراي. أتمنى أن يستمر في منحنى تصاعدي".

كما أشاد بالمردود الذي يقدمه لويس إيدنسون كافاني في المباراة بقوله: "تسجيله لهدفٍ قد يمنحه المزيد من الثقة ويستعيد مستواه بعد الإصابة التي أبعدته لعدة أسابيع. أنا سعيد لأنّه عاد ويقدم مستوى طيب".

وأشاد المدرب الألماني بالحالة الذهنية للاعبين بقوله: "هذا ما أردت دائمًا مشاهدته بعد لقاء صعب أمام مونبيلييه. أداء جميع اللاعبين كان مذهلًا. كواسي اللاعب الشاب ظهر بشكل رائع في أول مشاركة له بدوري أبطال أوروبا وأنا سعيد لأجله".

واختتم: "هذه ثاني مرة تنجح فيها طريقة 4-4-2 والتي تساعدنا كثيرًا في الضغط العالي وسرعة استعادة الكرة والتحول بين الهجوم والدفاع. نحن نثق أكثر في أسلوب اللعب".

جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان ضمن التواجد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا متصدرًا للمجموعة.

وتُقام قرعة دور الـ 16 من التشامبيونزليج يوم الإثنين المقبل.