توخيل: نيمار لن يلعب مع باريس سان جيرمان

قضية نيمار لا تنتهي

هيثم محمد فيسبوك تويتر

علق توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، على وضع نجمه نيمار قبل مباراة الفريق أمام تولوز بالدوري الفرنسي.

بعض التقارير تحدثت عن إمكانية عودة نيمار للمشاركة مع بي إس جي بعد تعافيه من الإصابة، على الرغم من التكهنات حول رحيله.

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وقال توخيل في المؤتمر الصحفي للقاء: "نيمار في مستوى أفضل ويعمل مع الفريق، يتدرب بشكل طيب ولكن الموقف بينه وبين النادي لم يتغير".

وأضاف: "موقف النادي واضح، إذا لم يتضح الوضع لن يلعب، إذا اتضح الوضع قبل مباراة الغد سيلعب، إذا لم يحدث ذلك لن يلعب".

وواصل الألماني: "الوضع يؤثر في الفريق، العالم كله يعلم الاهتمام باللاعب، يجب أن نتأقلم مع الأمر، أتمنى بقائه، ولكن دون ضغط".

واختتم: "لاعبون مثله يصنعون الفارق في المباريات الكبرى، الأمر حالياً بينه وبين النادي، سنعرفه مصيره في الثاني من سبتمبر".

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ويبحث بي إس جي عن التعافي من الخسارة في اللقاء الماضي على يد رين بنتيجة هدفين لواحد بالدوري الفرنسي.