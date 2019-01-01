توخيل : ننتظر العودة بعد خسارة ليون واليوم نحسم مصير فيراتي

تصريحات مدرب باريس سان جيرمان وإصرار كبير على العودة بعد السقوط أمام ليون

أعرب توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن رغبته في عودة فريقه للانتصارات مرة أخرى بعد الخسارة الأخيرة من ليون في الدوري الفرنسي.

قطار انتصارات باريس تعطل أمام ليون مطلع هذا الأسبوع، ولكن توخيل ورجاله يطمحون لنتيجة مغايرة في مواجهة فيلفرانش بدور الثمانية لكأس فرنسا.

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وقال توخيل عن المباراة:"يجب أن ندخل المباراة بجدية تامة وإصرار على الفوز، انتظر رؤية فريقي يستحوذ ويهيمن بشكل كامل".

وعن لياقة لاعبيه:"جيانلويجي بوفون وداني ألفيس وتياجو سيلفا، يتمتعون بلياقة جيدة جداً ويمكنهم لعب كل مباراة بنفس العقلية".

✨عشقت كرة القدم لدرجة أننى سحرت أعين كل من شاهدني، معي 5 كرات ذهبية في منزلي، فكم من الأرقام حطمت، وكم من الشباك مُزقت.



💢أنا من أطلقوا عليه الطفل الباكي في الصغر، فأبكيت كل من وقف أمامي.



◀️ أنــــــا الدون - صـــاروخ مـــاديـــرا pic.twitter.com/1C5pqOaWa6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 5, 2019

مشاركة فيراتي:"يجب علينا اتخاذ القرار النهائي اليوم سواء بالاعتماد عليه او تأجيل عودته".

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واما بخصوص خسارة ليون:"تعرضنا للهزيمة لاننا لعبنا 60 دقيقة فقط، إذا أردت الفوز أمام فريق بهذه النوعية يجب أن تلعب 90 دقيقة".

وتأتي مباراة فيلفرانش قبل أسبوع من الاختبار الأصعب لباريس أمام مانشستر يونايتد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.