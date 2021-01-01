توخيل: من الصعب الفوز على أتلتيكو مدريد ونتطلّع للتأهل

تفاصيل المؤتمر الصحفي لتوماس توخيل قبل لقاء أتلتيكو مدريد

عبّر مدرب تشياسي توماس توخيل عن إستعداد فيرقه لمواجهة خصمه أتلتيكو مدريد في إياب دوري الـ16 من دوري أبطال أوروبا، متوقعاً مباراة بالحدة نفسها التي شهدتها مباراة الذهاب في بوخاريست.

وقال توخيل: نتطلّع لتكرار أداء الذهاب والتأهل لربع النهائي"، مبدياً إعجابه بفريق المدرب دييجو سيميوني: اتلتيكو – سيميوني هو واحداً من الفرق التي يصعب الفوز عليها".

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وأضاف: "هو فريق يؤمن بالعمل الجاد وبالنسبة إلي أظنه فريقاً متكاملاً جداً.

وأكد توخيل أنه بخلاف غياب كل من جورجينيو وميسون ماونت للإيقاف، فإن كلاً من تامي أبراهام وتياغو سيلفا لن يشاركا بسبب الإصابة.