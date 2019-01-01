توخيل: من الصعب أن نظهر أمام جلطة سراي كما لعبنا أمام ريال مدريد

باريس سان جيرمان في مهمة صعبة خارج أرضه أمام جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، أنه من الصعب أن يظهر فريقه بالمستوى الذي ظهر به أمام ريال مدريد في مواجهة جلطة سراي، ولكن لا بديل عن الاجتهاد والفوز.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفاً، على جلطة سراي التركي مساء غد الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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وقال توخيل حول إصابات فريقه في المؤتمر الصحفي للمباراة: "كافاني تدرب معنا ولكن نحن بحاجة إلى أن نكون صبورين قليلاً".

وواصل: "بالنسبة لإيكاردي لا نريد المجازفة شارك معنا أمام بوردو ولكن لمدة 10 دقائق، سنختبره هو ومبابي لمعرفة جاهزيتهم قبل المباراة".

وتابع: "من الممكن أن يشارك مبابي معنا غداً ولكنه لن يكون قادراً على لعب الـ 90 دقيقة".

وحول موقف الفريق بعد ريال مدريد قال المدرب الألماني: "الامر الآن أكثر صعوبة، خاصة أننا لا نلعب على أرضنا هذه ميزة للفريق التركي، يجب أن نركز وننسي مباراة ريال مدريد ونظهر نفس الحماس الذي كان في المباراة".

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وأكمل: "الأمر صعب للغاية خاصة أننا لعبنا ثلاث مباريات قوية، من الضروري أن نبذل مجهوداً كبيراً لتحقيق الفوز".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لا نعتبر فالكاو مصدر الخطورة الوحيد لجلطة سراي، لديهم لاعبون مميزون ولكن فالكاو يمتلك العديد من الخبرات والصفات الهجومية، سنكون يقظين لإيقاف خطورة الفريق ككل".