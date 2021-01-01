توخيل محبط بعد التعادل مع ريال مدريد: علينا التعايش مع هذه النتيجة

المدرب الألماني كان يطمح في تحقيق الفوز

أعرب توماس توخيل مدرب تشيلسي، عن شعوره بالإحباط بشبب عدم فوز فريقه على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي اكتفى بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب ريال، حيث سجل هدف البلوز كريستيان بوليسيتش، قبل أن يعادل كريم بنزيما النتيجة لأصحاب الأرض.

توخيل يؤمن أن فريقه كان يستطيع الفوز، بسبب المستوى الذي قدمه في أغلب فترات المباراة، مؤكدًا أن سوء الحظ وقف ضد الفريق الإنجليزي.

وقال المدرب الألماني في تصريحات صحفية:"بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، لعبنا بشجاعة وجودة كبيرة، كنا أحق بالتقدم في الشوط الأول وأتيحت لنا العديد من الفرص".

وأضاف:"لسوء الحظ سجلوا من كرة ثابتة ولم يكن لديهم أي شيء آخر، كانت نتيجة مخيبة للآمال في الشوط الأول، والآن علينا الحفاظ على هدوئنا وألا نفقد الثقة في أنفسنا".

وتابع:"الشوط الثاني كان تكتيكيًا للغاية، هم شعروا بالتعب ونحن لم يكن أمامنا سوى أيام قليلة للتعافي من مباراة صعبة خارج أرضنا، لذلك علينا التعايش مع هذا التعادل".

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وأنهى الألماني حديثه:"الهدف الذي سجلناه كان مستحقًا وكان يجب أن نسجل هدفًا إضافيًا على الأقل، اهتزت شباكنا من جودة فردية ولم يكن لدينا ما نفعله في هذه اللقطة".

يذكر أن تشيلسي يخوض مواجهة الإياب على ملعبه يوم الأربعاء 5 مايو المقبل، ويكفيه الخروج بالتعادل السلبي للوصول إلى المباراة النهائية.