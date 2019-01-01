توخيل : متى يعود نيمار؟ علينا الانتظار لآخر الأسبوع

المهاجم البرازيلي أثار مخاوف جماهير باريس سان جيرمان بعدم المشاركة ضد مانشستر يونايتد بدوري الأبطال

رفض توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، إعطاء زمن محدد لعودة المهاجم البرازيلي نيمار للملاعب.

نيمار تعرض لإصابة قوية بالقدم في مواجهة باريس أمام ستراسبورج الأسبوع الماضي، وغادر أرضية الملعب في حالة بكاء.

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بعض التقارير أكدت احتمالية غياب اللاعب لفترة طويلة، وعدم مشاركته في مواجهة مانشستر يونايتد بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الشهر القادم.

وقال توخيل عن إصابة صاحب الـ26 عام:"بدأ العلاج وعلينا الانتظار لآخر هذا الأسبوع من أجل معرفة موعدة العودة".

وأضاف:"عودته تتوقف على مدى استجابته للعلاج خلال الأيام القليلة القادمة".

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وأما عن الاتهامات الموجهة لنيمار بالتمثيل والسقوط بسهولة:"هذا أسلوبه هو لاعب عظيم ولكن نحن لسنا هنا لنمزح".

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وتابع:"مهمتنا الأولى هي الدفاع عن ألوان النادي، ولا يوجد أي وقت للبكاء".

ويغيب المهاجم البرازيلي عن مواجهة رين غداً الأحد بالدوري الفرنسي، ومن المتوقع عدم ظهوره أيضاً ضد بوردو وليون.