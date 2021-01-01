توخيل متجاهلًا ريال مدريد: مانشستر سيتي وبايرن ميونخ هما معيار القمة في أوروبا!

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اعترف توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، بأن هناك فجوة كبيرة بين فريقه ومانشستر سيتي، لكنه وعد جماهير البلوز بأنه من الآن فصاعدًا سيعمل على تخفيفها.

تصريحات توخيل أتت في المؤتمر الصحفي للقمة المرتقبة يوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كتيبة بيب جوارديولا، والتي تعهد خلالها بتقديم مباراة كبيرة أمام النادي السماوي.

وخلال حديثه اعتبر المدرب الألماني أن مانشستر سيتي معيار لمعرفة مدى قوتك وكذلك الحال لبايرن ميونخ، غافلًا ريال مدريد الذي سيواجهه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

توخيل قال "علينا أن نقبل أن هناك فجوة بيننا وبين مانشستر سيتي، هذا يتضح إذا نظرت إلى المباريات الأخيرة بيننا في السنوات الماضية بالدوري، علينا أن نقبل هذا دون أن نقلل من أنفسنا".

كما أضاف "لذلك بدءًا من الموسم المقبل فصاعدًا سنطاردهم منذ اليوم الأول للمسابقة وسنحاول سد هذه الفجوة بيننا".

وواصل مثيرًا للجدل بتغافله عن ريال مدريد كأحد القوى الأوروبية "بالنسبة لي فإن هناك فريقين في أوروبا هما المعيار، إنهما مانشستر سيتي وبايرن ميونخ".

أما عن بيب جوارديولا، والذي لم يسبق له وأن انتصر عليه من قبل، فقال "كان له تأثير كبير علي لأنه عندما كان مدربًا لبرشلونة لم تتح لي الفرصة لمعرفته شخصيًا، لكنني كنت أشاهد كل مباراة تقريبًا".

وتابع "لقد تأثرت كثيرًا بالطريقة التي حققوا بها النجاح، وبالطريقة التي لعبوا بها والاعتماد على الشباب وحيازة الكرة الهجومية".

وأتم "ربما كان الشيء الأكثر إثارة للإعجاب بالنسبة لي في هذا الفريق هو عقليتهم وكيف يدافعوا بمجرد خسارة الكرة".

الجدير بالذكر أن تشيلسي يبتعد عن مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 20 نقطة، لكن توخيل لم يبدأ الموسم مع البلوز، حيث كان فرانك لامبارد في منصبه حتى أقيل بيناير الماضي.