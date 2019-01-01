توخيل: لو رحل نيمار ومبابي سأجد حلولًا بديلة

توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يؤكد أنه سيجد حلولًا بديلة لكل من نيمار ومبابي حال قررا الرحيل عن صفوف الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان على رغبته في بقاء كل من نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي في صفوف الفريق بالموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توخيل وأكد خلالها أنهما حتى لو رحلا سيجد الحلول البديلة لهما في الموسم الجديد، وعلق خلالها على تصريحات مبابي برغبته في تحدي جديد والحصول على المزيد من المسؤوليات.

👕 موسى ديابي

🇫🇷 فرنسا



25 مباراة وهدفين مع باريس سان جيرمان، ومن ضمنها لقاءات بدوري الأبطال ترشحه للعب دور البطل في بولندا

من ناشئي بي إس جي، وخاض تجربة احترافية مع كروتوني في الماضي بإيطاليا، لاعب صاحب خبرات بالنظر لسنه pic.twitter.com/Cy5QQxoL0K — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وقال توخيل: "هذه هي كرة القدم، أريد بقاء كل من نيمار ومبابي في الموسم المقبل مع باريس سان جيرمان، لكن لو لم يحدث ذلك سنجد الحلول".

وأضاف: "لن أغضب من مبابي بعد تصريحاته، نحن نتحدث بشكل يومي وهو يعلم كم الثقة التي أضعها فيه، وبالفعل أدعوه لتحمل المزيد من المسؤولية كما أدعو الجميع في الفريق".

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وعن سباق الحذاء الذهبي: "لا أعتقد أن صراع واقعي، ميسي يتقدم على مبابي بأربعة أهداف، قد أقول أننا سنلعب من أجل تسجيل مبابي لأربعة أهداف لكن ذلك سيكون قلة احترام للمنافس".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان سيختتم الموسم الخاص به غدًا بمواجهة فريق ستاد ريمس في الجولة الختامية من الدوري الفرنسي الذي حسمه النادي العاصمي.