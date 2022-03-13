توخيل: لن أتردد في الذهاب لمواجهة ليل بسيارة سبعة ركاب!

شدد الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي على أنه سيقود بنفسه الفريق إلى فرنسا، لمواجهة نادي ليل في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، إذا لزم الأمر.

تشيلسي سيسافر إلى ليل لخوض مباراة الإياب في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، مع تقدم "البلوز" بهدفين دون رد ذهابًا.

لكن العقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي حدت من الأموال التي يمكن للنادي إنفاقها، بما في ذلك مصاريف السفر إلى المباريات الخارجية.

ماذا قال توخيل؟

يصر توخيل على أن خطط سفر تشيلسي لم تتعطل، لكنه قال إنه سيقود الفريق بنفسه إلى فرنسا في سيارة بسبعة مقاعد إذا لم يتمكنوا من السفر جوًا.

ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك أي تغييرات، قال توخيل بعد الفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي: "لا، آخر معلوماتي هي أن لدينا طائرة، ويمكننا الذهاب والعودة بها".

وأضاف: "إذا لم نذهب بالقطار، وإذا لم نذهب بالحافلة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، سأقود سيارة ذات سبعة مقاعد بنفسي، سأفعل ذلك وسأصل إلى هناك".

وأكمل: "إذا سألتني قبل 20 أو 30 عامًا عما إذا كنت مستعدًا لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا وما أنا على استعداد لفعله، سأقول حسنًا، متى يجب أن أكون في المكان المحدد".

وأردف: "ولماذا يتغير هذا؟ سأكون هناك، الفريق سيكون هناك".

واختتم توخيل: "من الناحية التنظيمية، هناك بعض المفاوضات جارية الآن، لكن ذلك لا يؤثر علي، لدينا رجال أذكياء ينظمون السفر، وفي كل قسم لدينا أشخاص ملتزمين لدرجة أن الأمور في الوقت الحالي تبدو طبيعية".

لماذا تمت معاقبة أبراموفيتش؟

تم تجميد أصول أبراموفيتش الأسبوع الماضي بسبب علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء ذلك بسبب غزو روسيا على أوكرانيا، وهو ما دفع عددًا من الدول لاتخاذ قرارات اقتصادية وعقوبات ضد الموالين للرئيس الروسي.

وتم استبعاد أبراموفيتش من منصب المدير في تشيلسي من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.

ويملك تشيلسي حاليًا ترخيصًا خاصًا لاستكمال مبارياته المتبقية لهذا الموسم، في حين أن بيع النادي قد يستمر، حيث تم تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض حتى 18 مارس الجاري.

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