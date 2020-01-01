توخيل: لا يوجد فلسفة لعب في باريس ونلعب في توقيت سيء

تعرف على تصريحات توخيل حول نظام اللعب ومواعيد المباريات

أكد توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، أنّه لم يستقر على شكل فني واضح للمباريات المقبلة وخاصة في دوري أبطال أوروبا، كما انتقد مواعيد لقاءات الفريق.

باريس سان جيرمان تعادل أمام موناكو بنتيجة 3-3 منذ أيام في الدوري الفرنسي.

وقال توخيل في تصريحات لقناة كانال بلس الفرنسية: "فزنا من قبل 6-0 على فريق من الدرجة السادسة وبعدها 6-1 على سانت إيتيان في مباريات الكأس وبعدها بدأ البعض يتحدث عن أننا وجدنا التوليفة المناسبة لمواجهة بوروسيا دورتموند في الأبطال. من قال إن الأمور تسير بهذه الطريقة، ولم أصل بعد لخطة اللقاء".

وأوضح: "يمكن أنّ ألعب بطرق 4-1-4-1 أو 4-4-2 أو 4-3-3 ولا يوجد أي نظام منهم مضمون النجاح ولكن كل طريقة تعني أنّ الفريق يحتاج لتقديم شكل معين داخل الملعب، وكما قلت من قبل إن هدفنا دائمًا التأقلم على الطرق المختلفة. من قبل فزنا 5-0 على جلطة سراي بطريقة لعب محددة وحينما كررناها أمام موناكو تعادلنا 3-3".

المدرب الألماني أكد أنّ الأزمة لا تتعلق بطرق اللعب ولكن بالحالة الذهنية للاعبين أكثر من أسلوب اللعب.

وانتقد توخيل استمرار اللعب في وقت متأخر مساءً موضحًا أنّ: "مباريات باريس سان جيرمان دائمًا في وقت متأخر، بالنسبة لي كمدرب لا يوجد أزمة ولكن بالنسبة للاعبين الأمر صعب. أعلم أنّ عدد كبير من الجمهور لا يحب ذلك التوقيت وخاصة صغار السن لأنّهم يذهبون إلى المدرسة في اليوم التالي صباحًا".

وعلّق ديدييه قواليه، المدير العام لكرة القدم الفرنسية: "باريس لعب مرتين فقط في التاسعة مساءً وأحيانًا يشاركون في الخامسة والنصف مساءً ونحن نحاول الموازنة".

واختتم: "لن نغير مواعيد المباريات فنحن نعتمد على هذه التوقيتات منذ 36 عامًا، ونرى في إسبانيا الكلاسيكو يُلعب أحيانًا في التاسعة والنصف مساء وفي أوقات أخيرة في الظهيرة ولكن هذا يناسب الثقافة الإسبانية وفرنسا الوضع مختلف، تمامًا كما أن توقيتا اللعب في ألمانيا مختلفة والمدرب توخيل يعرف ذلك".

جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان يواجه موناكو مرة أخرى مساء اليوم، الأربعاء، في كأس فرنسا.