توخيل: لا يهمني الثأر من باريس، وفرق جوارديولا معيار القوة دائمًا!

قبل مباراة مانشستر سيتي بالدوري..

رفض توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، فكرة أن يكون قد أغرقته "الرغبة في الثأر" من باريس سان جيرمان على سعادته بالتأهل نفسه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدأ توخيل الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان في منصب المدير الفني، قبل أن تتم إقالته في شهر ديسمبر لخلافات مع الإدارة، ثم يتولى تدريب تشيلسي في شهر يناير.

ونجح توخيل في إقصاء بي آس جي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في النهائي المزمع إقامته في العاصمة التركية إسطنبول.

ماذا قال توخيل عن "الثأر" من باريس سان جيرمان؟

وحول فكرة الثأر، قال توخيل في تصريحات صحفية "لا، ليس لديّ هذا الشعور، إذا كنت أشعر بالسعادة فهذا بسبب وصولي إلى النهائي وليس بسبب ما حدث في ديسمبر الماضي".

كما أضاف "أنا ممتن للغاية للأشخاص من حولي الذين يدفعونني ويمنحوني الثقة، لقد بدا التحدي في تشيلسي جيدًا منذ اللحظة الأولى والوصول إلى إسطنبول مكافأة مميزة، ليس الأمر أكثر إرضاءً لي أن باريس ليست في النهائي وأنا هناك".

وواصل المدرب الألماني حديثه "إنه جهد جماعي ونعمل بجد لتحقيق أكبر نجاح ممكن، نحن نشعر بأننا على الطريق الصحيح الآن ونحن بحاجة إلى الاستمرار، لدينا نهائيان الآن ومباريات كبيرة في الدوري الإنجليزي".

ماذا قال توخيل عن مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟

ويستعد تشيلسي لأن يحل ضيفًا على من سيلقاه في نهائي الأبطال، مانشستر سيتي، لحساب الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل المباراة، تحدث توخيل وقال "علينا الآن أن ننسى يوم الأربعاء (مباراة ريال مدريد) لأنه لن يساعدنا على أرض الملعب، لننسى المديح وردود الفعل الإيجابية والنتيجة".

وتابع "إذا لعبت ضد بيب فأنت تعلم أن أصعب مباراة قد وصلت لأنه درب أفضل الفرق في أوروبا وترك بصمته وأسلوب لعبه، دائمًا ما تكون فرقه متعطشة للغاية للفوز ويحولهم إلى آلة رابحة".

"كان الأمر كذلك في برشلونة وبايرن ميونيخ، والآن سيتي هو المعيار في الدوري الإنجليزي، لكن مهمتنا هي سد الفجوة، بمجرد وصولك إلى بيب، فأنت تعلم أن المستوى مرتفع ويجب أن تكون في أفضل مستوى تدريبي لديك لمنح فريقك الثقة الكاملة."

وأتم "يجب أن نتعامل مع الأمر وأعتقد أن المباراة النهائية في إسطنبول ستكون فريدة من نوعها بغض النظر عن النتيجة غدًا، بغض النظر عما إذا فزنا أو فازوا أو إذا تعادلنا".

كيف يسير موسم تشيلسي مع توماس توخيل؟

تشيلسي سيدخل مباراة مانشستر سيتي وهو يحتل المركز الرابع برصيد 61 نقطة، مع بقاء 4 مباريات فقط على نهاية البريميرليج.

مباراة سيتي في الدوري تشكل أهمية ضخمة، فكتيبة توماس توخيل تريد إنهاء الموسم محليًا في المربع الذهبي لضمان المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

من جهة أخرى، يستعد البلوز لخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليستر سيتي في ملعب ويمبلي بشهر مايو الجاري.

وأخيرًا، سيلعب النادي اللندني نهائي دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، وسط أنباء عن إمكانية نقل المباراة إلى إنجلترا بسبب فيروس كورونا.

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