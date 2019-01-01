توخيل عن معاناة باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد: إنها مسألة شخصية

تصريحات واقعية من المدرب الألماني..

اعتبر توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أن المعاناة التي أظهرها فريقه أمام ريال مدريد، هي مسألة شخصية في المقام الأول، مشيرًا في الوقت نفسه على سعادته باقتناص البي آس جي نقطة من السانتياجو برنابيو.

ريال مدريد قدّم مباراة أقل ما توصف بالمميزة، ولكن الضيوف تمكنوا من التعديل بعد التأخر بهدفين نظيفين خلال دقيقتين عبر البديل سارابيا ومن قبله كيليان مبابي، وكان القدر رؤوفًا بتوخيل، بعدما ارتطمت قذيفة جاريث بيل في الثواني الأخيرة بالعارضة.

المدرب الألماني تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "يمكنني القول أننا سعداء بهذا التعادل، كانت هناك بعض المواقف الغريبة من تقنية الفيديو، ونحن لم نقدم أفضل مباراة لنا بكل التأكيد.".

تقنية الفيديو كانت قد ألغت ركلة جزاء لباريس سان جيرمان وبطاقة حمراء على الحارس تيبو كورتوا، واحتسب الحكم محلها ركلة حرة للفريق المدريدي من لقطة كانت في بداية الهجمة الأساس.

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كما أضاف توخيل في حديثه وقال "لم نلعب بالعقلية اللازمة هنا، لقد فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا في ثلاث مرات، وأظهروا عقلية مختلفة تمامًا عنّا، ولكننا تحسنا نوعًا ما في الشوط الثاني.".

"أظهرنا ردة فعل وتمكنا من الفوز بنقطة، أعتقد أن اللاعبين بذلوا 100% من مجهوداتهم، رغم أن العكس قد يبدو، ولكن الأمور كانت صعبة اليوم."

وأتم "إنه واحد من أصعب الملاعب في العالم، وريال مدريد واحد من أفضل الفرق في العالم أيضًا، لدينا الكثير من الأمور لنطورها ولكنني أعتقد أنها في الغالب مسألة شخصية. عمومًا نحن سعداء بالتعادل والاستمرار في اللا هزيمة بهذه البطولة.".

يذكر أن التعادل قد ضمن لكتيبة توخيل التواجد في دور ثمن النهائي وهم متصدرون لمجموعتهم، مما يعني أن القرعة سوف تجنبهم كبار القارة الذين يحتلوا الصدارة في مجموعاتهم.