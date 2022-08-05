توخيل عن أوباميانج : أهدافه تثير اهتمامي!

أبدى رأيه في إقامة كأس العالم بمنتصف الموسم

كشف توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، عن موقفه من تعاقد فريقه مع المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تشيلسي ارتبط بمهاجم برشلونة هذا الصيف، من أجل تقوية هجوم الفريق اللندني بعد رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وظهر اسم أوباميانج بشدة بنهاية هذا الأسبوع، خاصة وأنه سبق ان عمل مع توخيل في ناديهما السابق بوروسيا دورتموند وسجل 79 هدفًا في فترته هناك.

توخيل ظهر لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي، اليوم، الجمعة، قبل المواجهة الأولى له بالموسم الجديد بالدوري الإنجليزي ضد إيفرتون، للحديث عن التكهنات بضم أوباميانج ورأيه ببعض الأمور الأخرى.

وقال الألماني عن إمكانية ضم أوباميانج :"الـ79 هدفًا يثيرون اهتمامي بكل تأكيد ولكني لن أعلق على هذا الأمر أكثر من ذلك".

وأضاف:"هناك العديد من الأسماء المتاحة وأحيانًا يكون الأمر صحيح ونناقش ضم بعضهم بالفعل، وهناك بعض الأحيان الأخرى يكون الأمر مجرد شائعات فقط".

وعن إقامة كأس العالم في شهر نوفمبر القادم بقطر:"الأمر ليس منطقيًا، اللاعبون يفكرون بكأس العالم من الآن بالفعل، إنه أمر جيد لأنهم سيعودون لنا بصورة طيبة ولكن تفكيرهم في نوفمبر الآن ليس صحيًا".

وأوضح:"سنرى كيف سيؤثر ذلك على اللاعبين والأداء في شهر أكتوبر، سوف يعودون مستنفزين جسديًا وعاطفيًا، وبعدها سنخوض مباريات البوكسينج داي".

جدير بالذكر أن تشيلسي نجح اليوم في حسم صفقة مارك كوكوريلا مدافع برايتون مقابل 65 مليون يورو، في تدعيم جديد للبلوز بعد ضم رحيم ستيرلينج وكاليدو كوليبالي وجابرييل سولينينا وكارني تشوكويميكا.