توخيل عن اتهام كونتي بإساءة استخدام لوكاكو : أتفق معه ولكن !

المدرب الألماني لا يشعر بالإهانة من هذا الاتهام

رد توماس توخيل مدرب تشيلسي، على أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لإنتر، واتهامه البلوز بعدم معرفة الطريقة الأفضل لاستخدام المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

كونتي تواجد في إحدى القنوات لتحليل مواجهة يوفنتوس وتشيلسي، التي خسرها الفريق الإنجليزي بهدف دون رد أمام نظيره الإيطالي.

وانتقد مدرب إنتر السابق أسلوب توخيل في التعامل مع لوكاكو، ليخرج المدرب الألماني لتوضيح موقفه في تصريحات للموقع الرسمي لتشيلسي.

كيف علق توخيل على ما قاله كونتي؟

توخيل قال في تصريحات صحفية:"كونتي لم يكن متواجدًا لتحليل مباراة توتنهام، ولكن فعلًا لو شاهدت مباراة يوفنتوس ستجد أن لوكاكو كان منعزلًا بصورة واضحة".

وأضاف:"هو محق في هذه النقطة ولا يوجد نقاش حول ذلك، لكن الموقف لا يحدث بشكل عام معنا، لو شاهدت المباريات الأخرى سترى أنه ليس على حق أبدًا".

وتابع:"لا أشعر بالإهانة، هو يتواجد في التلفزيون من أجل تحليل المباريات، حتى أنني رأيته بينما كنت أستحم قبل المباراة في الفندق، وشاهدته يتحدث عنا خلال عرض الصور التي أظهروها للوكاكو ولاعبينا الآخرين من مباريات توتنهام".

واستكمل:"كانوا يتحدثون عن مدى جودة الربط بين لوكاكو وباقي اللاعبين وكانوا يمدحونه، ولكن الوضع تغير في مباراة يوفنتوس ولهم الحق عندما شاهدوه معزولًا للغاية، حيث شعرت أن هناك سبعة لاعبين من حوله طوال الوقت في منطقة الجزاء".

وأنهى حديثه:"لقد حاصروه جيدًا وعلينا تقبل ذلك ولكنها ليست مشكلة عامة بالنسبة للوكاكو معنا".

ماذا قال كونتي عن لوكاكو؟

وفي حديث تلفزيوني، قال كونتي عن لوكاكو مع تشيلسي أمام يوفنتوس "أعتقد أنه لا يزال بمقدوره تقديم أداء أفضل، إنه الآن في مستوى عالٍ للغاية، لكن على اللاعب الاستمرار في التطور حتى آخر أيامه".

كما أضاف الإيطالي "خلال المباراة، هناك لحظات تحتاج فيها إلى إيقاظ لوكاكو، ولكن بخلاف ذلك فهو من أصعب المهاجمين الذين قد تلعب ضدهم، يمكن أن يُلحق بك الضرر بأي منطقة من الملعب".

وواصل "إذا كان لديك مهاجم مثل هذا، فأنت بحاجة إلى الاستفادة منه على أكمل وجه، ولا أظن حتى الآن أن تشيلسي قد اكتشف الكيفية المثالية لاستخدامه".

وأتم "إذا تمكن تشيلسي من استخدام لوكاكو بالصورة الصحيحة، فإنهم سيكونوا الفريق الأصعب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

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