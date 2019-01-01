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باريس سان جيرمان

توخيل: سنعمل معًا من أجل تطور باريس سان جيرمان

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Getty Images - AFP
توماس توخيل يتحدث عن مستقبله مع باريس سان جيرمان

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي حول خطته المستقبلية من أجل تطوير الفريق.

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وكان باريس سان جيرمان قد نجح في تحقيق لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي خلال الموسم المنصرم.

ولكن على مستوى البطولات الأوروبية، فقد ودع دوري أبطال أوروبا مبكرًا بالخسارة أمام مانشستر يونايتد.

وحول ذلك، جاءت التوقعات في جهة عزم إدارة باريس سان جيرمان إقالة مدربه الألماني بنهاية الموسم.

ولكن توماس توخيل نفى هذه الأخبار، حيث قال إن الجميع يجب أن يقفوا معًا من أجل أخذ خطوة للأمام بالنسبة لباريس سان جيرمان.

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يذكر أن موسم باريس سان جيرمان قد تعرض للكثير من الانتقادات بسبب خسارة لقب كأس فرنسا والخروج المبكر أوروبيًا.  

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